«Ливерпуль» выиграл Кубок Англии в восьмой раз в истории. Больше только у «Арсенала» и «МЮ»

«Ливерпуль» вышел на третьем место по победам в Кубке Англии

«Ливерпуль» в восьмой раз в истории выиграл Кубок Англии. Это первая победа мерсисайдцев с 2006 года.

Столько же раз турнир выигрывал «Тоттенхэм» и «Челси». Больше титулов только у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», которые выигрывали трофей 14 и 12 раз, соответственно.

«Челси» вместе с «Эвертоном», «МЮ» и «Ливерпулем» является рекордсменом по поражениям в финале Кубка Англии — 8.