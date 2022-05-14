«Ахмат» — «Крылья Советов»: Амелин поступил как Матюнин. Тульского судью ждет полиграф?

На 56-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Алексей Амелин назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и вынес Андрею Семенову второе предупреждение в этой игре. Видеоассистенты Иван Сиденков и Дмитрий Сафьян вмешались в действия рефери, посчитав, что защитнику следовало сразу показать красную карточку, с чем судья не согласился и после просмотра видеозаписи.

Но дело не в дисциплинарных санкциях, а в квалификации действий Семенова. Правильно ли считать, что они воспрепятствовали движению Дмитрия Цыпченко и стали причиной его падения?

Напомню момент матча 26-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), когда на 42-й минуте в штрафной площади самарцев Денис Якуба схватил рукой за майку Дмитрия Тихого. Судья Алексей Матюнин этого не заметил. Он назначил 11-метровый удар после вмешательства ВАР Павла Шадыханова и Егора Болховитина и просмотра повторов.

Позднее все из голосовавших членов экспертно-судейской комиссии при президенте РФС решили, что оснований для назначения пенальти было «явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №6 Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока».

Как известно, Шадыханова отстранили на два тура, а в отношении Матюнина проводится тщательная проверка, включающая применение детектора лжи.

Что теперь ждет Амелина и Сиденкова — их тоже отправят на полиграф за назначенный пенальти?