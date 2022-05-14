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Судейство

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«Ахмат» — «Крылья Советов»: Амелин поступил как Матюнин. Тульского судью ждет полиграф?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Алексей Амелин назначил 11-метровый удар и вынес Андрею Семенову второе предупреждение.
Арбитр Алексей Амелин назначил 11-метровый удар и вынес Андрею Семенову второе предупреждение.
Арбитр Алексей Амелин назначил 11-метровый удар и вынес Андрею Семенову второе предупреждение.
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На 56-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Алексей Амелин назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и вынес Андрею Семенову второе предупреждение в этой игре. Видеоассистенты Иван Сиденков и Дмитрий Сафьян вмешались в действия рефери, посчитав, что защитнику следовало сразу показать красную карточку, с чем судья не согласился и после просмотра видеозаписи.

Но дело не в дисциплинарных санкциях, а в квалификации действий Семенова. Правильно ли считать, что они воспрепятствовали движению Дмитрия Цыпченко и стали причиной его падения?

Напомню момент матча 26-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), когда на 42-й минуте в штрафной площади самарцев Денис Якуба схватил рукой за майку Дмитрия Тихого. Судья Алексей Матюнин этого не заметил. Он назначил 11-метровый удар после вмешательства ВАР Павла Шадыханова и Егора Болховитина и просмотра повторов.

Позднее все из голосовавших членов экспертно-судейской комиссии при президенте РФС решили, что оснований для назначения пенальти было «явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №6 Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока».

Как известно, Шадыханова отстранили на два тура, а в отношении Матюнина проводится тщательная проверка, включающая применение детектора лжи.

Что теперь ждет Амелина и Сиденкова — их тоже отправят на полиграф за назначенный пенальти?

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Андрей Семенов
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
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15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
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Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
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Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
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Тоттенхэм Хотспур

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