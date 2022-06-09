«Ливерпуль» объявил об уходе Ориги и Кариуса из клуба

«Ливерпуль» объявил об уходе четверых футболистов из клуба.

Команду покинут вратарь Лорис Кариус, а также форварды Шейи Оджо, Бен Вудберн и Дивок Ориги. Все четверо уйдут из «Ливерпуля» в конце июня, когда закончатся сроки действия контрактов игроков.

Дивок Ориги перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. В конце мая сообщалось, что форвард близок к переходу в «Милан».

Кариус выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года, Оджо и Вудберн — воспитанники клубной академии.