«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд

7 мая на стадионе «Энфилд» в рамках 36-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане, Диас.

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин, Кулусевски, Кейн.

После 34 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице. Мерсисайдцы набрали 82 очка. Лондонский «Тоттенхэм» находится на пятой строчке (61 очко).