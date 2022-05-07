Определились все претенденты на попадание в АПЛ из чемпионшипа
Определились претенденты из чемпионшипа на последнюю путевку, дающую право в новом сезоне сыграть в английской премьер-лиге.
13 мая «Лутон» (6-е место) встретится с «Хаддерсфилд Таун» (3-е место) в первом полуфинальном матче плей-офф, а «Шеффилд Юнайтед» (5-е место) и «Ноттингем Форест» (4-е место) на следующий день сыграют во втором матче 1/2 финала.
16 и 17 мая команды проведут ответные встречи.
Финальный матч между победителями полуфинальных пар состоится 29 мая. Его победитель отправился в АПЛ.
Ранее «Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ напрямую.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|
6
|МЮ
|36
|16
|10
|10
|57-52
|58
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
10
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|
14
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
|7.05
|17:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|7.05
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|7.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Уотфорд
|1 : 0
|7.05
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|2 : 2
|7.05
|19:30
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|7.05
|21:45
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|8.05
|16:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|8.05
|16:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|8.05
|16:00
|
Норвич – Вест Хэм
|- : -
|8.05
|18:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|19
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|27
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7