Определились все претенденты на попадание в АПЛ из чемпионшипа

Определились претенденты из чемпионшипа на последнюю путевку, дающую право в новом сезоне сыграть в английской премьер-лиге.

13 мая «Лутон» (6-е место) встретится с «Хаддерсфилд Таун» (3-е место) в первом полуфинальном матче плей-офф, а «Шеффилд Юнайтед» (5-е место) и «Ноттингем Форест» (4-е место) на следующий день сыграют во втором матче 1/2 финала.

16 и 17 мая команды проведут ответные встречи.

Финальный матч между победителями полуфинальных пар состоится 29 мая. Его победитель отправился в АПЛ.

Ранее «Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ напрямую.