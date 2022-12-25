«Ливерпуль» сделал приоритетной задачу продлить контракт с Фирмино

«Ливерпуль» намерен сохранить нападающего Роберто Фирмино в клубе, сообщает Tribal Football.

Мерсисайдцы сделали приоритетной задачу продлить контракт с 31-летним бразильцем. Нынешнее соглашение с футболистом действует до конца июня 2023 года, в команде не хотят потерять игрока бесплатно следующим летом.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи в 21 матче за команду.