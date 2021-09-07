Лингард отказался от нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Джесси Лингард отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Перед подписанием нового соглашения с клубом 28-летний футболист хочет, чтобы ему гарантировали, что он будет регулярно выходить на поле, пишет ESPN.

Если стороны не смогут договориться о новом контракте, Лингард, который является воспитанником «Юнайтед», покинет клуб бесплатно летом 2022 года в связи с истечением срока договора.

Вторую часть минувшего сезона Джесси провел в «Вест Хэме» на правах аренды. За 16 матчей в лондонском клубе Лингард забил 9 голов.