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«Ливерпуль» предлагает Вайналдуму контракт до 2024 года

23:01
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум продлит контракт с клубом. 29-летний голландец начал переговоры с «красными» о новом соглашении, которое, вероятно, будет рассчитано до 2024 года, сообщает Liverpool Echo.

Нынешний контракт Вайналдума заканчивается летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 29-летний голландец провел за «Ливерпуль» 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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