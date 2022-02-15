Хаверц о прозвище «Король Кай»: «Я бы не стал себя так называть»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал, как относится к прозвищу «Король Кай», которое дали ему болельщики команды.

«Те, кто меня знает, понимают, что я бы никогда так себя не назвал. Большинство людей просто зовут меня Кай, а «король» — это идет из прессы. Точно нельзя быть легендой в 22 года, но можно быть частью успешной истории клуба, а это останется навсегда», — приводит Sport1 слова Хаверца.

Хаверц забил победный гол в финале клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1 доп.вр.). В мае 2021 года немец стал автором победного мяча в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).