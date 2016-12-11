"Ливерпуль" потерял очки на "Энфилде", но сохранил третье место в таблице

"Ливерпуль" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Вест Хэмом" (2:2). Несмотря на потерю очков, "красные" сохранили третью позицию в турнирной таблице премьер-лиги.

После 15 игр команда Юргена Клоппа имеет в активе 31 очко, отставая от идущего вторым "Арсенала" на 3 балла. "Вест Хэм" занимает 17-ю строчку с 13 очками после 14 встреч.

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Премьер-лига

15-й тур

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 2:2 (1:2)

Голы: Лаллана, 5 (1:0). Пайет, 27 (1:1). Антонио, 39 (1:2). Ориги, 48 (2:2).

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Матип, Ловрен (Клаван, 46), Милнер, Хендерсон, Лаллана, Вайналдум, Мане, Ориги, Роберту Фирмину.

"Вест Хэм": Рэндолф, Нордтвейт, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Антонио, Айю (Кэрролл, 63), Обианг, Нобл, Ланцини (Фернандес, 78), Пайет.

Предупреждения: Роберту Фирмину, 53. Мане, 76.

Судья: Клаттенбург.

11 декабря. Ливерпуль. Стадион Anfield Road.