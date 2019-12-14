«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» и одержал восьмую победу подряд

«Ливерпуль» победил «Уотфорд» в матче 17-го тура чемпионата Англии (2:0). Дублем отметился форвард Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и на 11 баллов оторвался от идущего вторым «Лестера». «Уотфорд» занимает последнюю строчку, имея в активе 9 очков.

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17-й тур

«Ливерпуль» — «Уотфорд» — 2:0 (1:0)

Голы: Салах, 38 (1:0). Салах, 90 (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ДжоГомес, ван Дейк, Вайналдум (Робертсон, 59), Шачири (Окслейд-Чемберлен, 70), Милнер, Хендерсон, Роберту Фирмину (Ориги, 88), Мане, Салах.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кабаселе, Каткарт, Кико Фемения, Сарр, Капуэ, Хьюз, Деулофеу, Дукуре (Кина, 87), Дини (Грэй, 75).

Предупреждения: Хьюз, 24. Хендерсон, 43. Милнер, 57.

Судья: Марринер.

14 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей