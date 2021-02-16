«Ливерпуль» обсудит новый контракт с Келлехером

«Ливерпуль» начал переговоры с голкипером Кивином Келлехером о новом контракте, сообщает Liverpool Echo.

22-летний ирландец, принявший участие в пяти матчах «красных» в этом сезоне, приближается к заключительному году по своему контракту, и на «Энфилде» не собираются терять игрока.

Руководство мерсисайдского клуба считает своим приоритетом продление сотрудничества с Келлехером.