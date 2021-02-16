Джеррард сказал, что Фернандо Торрес разбил его сердце

Главный тренер «Рейнджерс» и бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о совместной игре с нападающим Фернандо Торресом и о его переходе в «Челси», сообщает Marca.

«Мы мало поиграли с Торресом, потому что он ушел в «Челси» и разбил мое сердце. В то время мне было очень плохо, — сказал Джеррард в подкасте у Робби Фаулера. — Я пытался убедить его остаться, я разговаривал с его агентом, но они приняли решение, не в моих силах было изменить его. Было очень больно».

Фернандо Торрес был в «Ливерпуле» с лета 2007 года до января 2011. За это время он забил 81 гол в 142 матчах за «красных».