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«Арсенал» проведет внутреннее расследование насчет татуировки Обамеянга

16 февраля 2021, 23:43
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Instagram
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Instagram
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«Арсенал» инициировал внутреннее расследование в отношении своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, которого подозревают в нарушении коронавирусных ограничений, сообщает Daily Mail.

9 февраля испанский тату-мастер Алехандро Николас Бернал выложил в Instagram свою новую работу — татуировку на руке Обамеянга.

На видео ни Бернал, ни Пьер-Эмерик, недавно пропустивший три матча из-за болезни своей матери, даже не используют масок.

Теперь «Арсенал» пытается определить, когда было сделано это видео и нарушил ли 31-летний габонец протоколы безопасности.

Отметим, что в данный момент все мобильные и стационарные тату-салоны в Великобритании закрыты, а Обамеянгу, будучи футболистом, запрещено контактировать с людьми не из своего ближайшего круга.

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