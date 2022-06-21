«Вест Хэм» предложил «Челси» 30 миллионов фунтов за албанского форварда Бройю

«Вест Хэм» хочет подписать форварда «Челси» Армандо Бройю, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» предложили за 20-летнего албанца 30 миллионов фунтов. Клуб считает приоритетной цель подписать этого футболиста в летнее трансферное окно.

Бройя — воспитанник «Челси». В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Саутгемптон» на правах аренды, на его счету 9 голов и 1 результативная передача в 38 матчах за «святых».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19,8 миллиона фунтов.