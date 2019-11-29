«Ливерпуль» начал работу по увеличению вместимости «Энфилда»
«Ливерпуль» запустил первую стадию публичных обсуждений касаемо увеличения вместимости стадиона «Энфилд», информирует официальный сайт «красных». Клуб намерен выслушать точку зрения местного сообщества, бизнесменов, болельщиков и владельцев акций.
Первая стадия обсуждений завершится 13 декабря. Затем начнется вторая стадия консультаций, которая будет включать в себя более подробный план преобразований.
Стадион планируют увеличить на 7 тысяч мест (до 61 тысячи). Напомним, что предыдущая реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году. Тогда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тысяч.
#LFC has opened a first-stage public consultation exercise to share early ideas for the proposed expansion of the Anfield Road Stand and to listen to the views from the local community, local businesses, supporters and key stakeholders.— Liverpool FC (@LFC) November 29, 2019