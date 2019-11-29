«Ливерпуль» начал работу по увеличению вместимости «Энфилда»

«Ливерпуль» запустил первую стадию публичных обсуждений касаемо увеличения вместимости стадиона «Энфилд», информирует официальный сайт «красных». Клуб намерен выслушать точку зрения местного сообщества, бизнесменов, болельщиков и владельцев акций.

Первая стадия обсуждений завершится 13 декабря. Затем начнется вторая стадия консультаций, которая будет включать в себя более подробный план преобразований.

Стадион планируют увеличить на 7 тысяч мест (до 61 тысячи). Напомним, что предыдущая реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году. Тогда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тысяч.