«Ливерпуль» может продлить контракт с Лалланой до конца сезона
08:11
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продлить контракт с клубом до конца сезона, сообщает The Independent.
По сведениям источника, мерсисайдцы намерены сохранить 32-летнего англичанина до завершения сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что хавбек хочет покинуть клуб. Им интересуются «Лестер» и «Лацио».
На счету Лалланы 1 гол и 2 результативных передачи в 22 матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2019/20.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...