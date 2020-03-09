«Ливерпуль» может купить Вернера у «Лейпцига» и отправить его обратно в аренду

«Ливерпуль» может приобрести нападающего Тимо Вернера у «Лейпцига» в летнее трансферное окно и отправить его обратно в немецкий клуб в аренду на один сезон, сообщает Bild.

По информации источника, в «Ливерпуле» опасаются, что приход Вернера может разрушить нынешнее атакующее трио команды, состоящее из Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино. В связи с этим, англичане рассматривают возможность приобрести немца у «Лейпцига», но оставить его в этой команде еще на один сезон на правах аренды.

На счету 24-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 35 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро.