«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Гакпо сделал счет разгромным

«Ливерпуль» забил два гола за три минуты в начале второго тайма матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

На 47-й минуте встречи отличился нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес, удачно замкнувший головой прострел Харви Эллиотта.

Спустя три минуты после Нуньеса забил другой форвард «Ливерпуля», Коди Гакпо, для которого этот гол стал вторым в матче. Нидерландец получил в штрафной «МЮ» пас от Мохамеда Салаха с правого фланга, после чего перекинул Давида де Хеа.