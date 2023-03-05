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Сегодня, 20:40

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Гакпо сделал счет разгромным

Иван Торопцев
Корреспондент
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Коди Гакпо и Харви Эллиотт.
Фото Reuters

«Ливерпуль» забил два гола за три минуты в начале второго тайма матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

На 47-й минуте встречи отличился нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес, удачно замкнувший головой прострел Харви Эллиотта.

Спустя три минуты после Нуньеса забил другой форвард «Ливерпуля», Коди Гакпо, для которого этот гол стал вторым в матче. Нидерландец получил в штрафной «МЮ» пас от Мохамеда Салаха с правого фланга, после чего перекинул Давида де Хеа.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
05 мар, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Дарвин Нуньес
Коди Гакпо
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Неделя

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Гакпо открыл счет за 3 минуты до конца первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
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38 тур
4.03 15:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 2 : 0
4.03 18:00
Арсенал – Борнмут
 3 : 2
4.03 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 0
4.03 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 4 : 0
4.03 18:00
Челси – Лидс
 1 : 0
4.03 18:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 1 : 0
4.03 20:30
Саутгемптон – Лестер
 1 : 0
5.03 17:00
Нот. Форест – Эвертон
 2 : 2
5.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.03 23:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
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