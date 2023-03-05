«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Гакпо сделал счет разгромным
«Ливерпуль» забил два гола за три минуты в начале второго тайма матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
На 47-й минуте встречи отличился нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес, удачно замкнувший головой прострел Харви Эллиотта.
Спустя три минуты после Нуньеса забил другой форвард «Ливерпуля», Коди Гакпо, для которого этот гол стал вторым в матче. Нидерландец получил в штрафной «МЮ» пас от Мохамеда Салаха с правого фланга, после чего перекинул Давида де Хеа.
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|
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|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
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|14
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|46-36
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|
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|11
|3
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|
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|
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|
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|25
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|
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|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|25
|6
|8
|11
|20-44
|26
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19-38
|22
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
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|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
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|14
|24-51
|21
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38 тур
|4.03
|15:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|2 : 0
|4.03
|18:00
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 2
|4.03
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|4 : 0
|4.03
|18:00
|
Челси – Лидс
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|1 : 0
|4.03
|20:30
|
Саутгемптон – Лестер
|1 : 0
|5.03
|17:00
|
Нот. Форест – Эвертон
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|6.03
|23:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4
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