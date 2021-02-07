«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Ливерпуль»

«Ливерпуль» уступил «Манчестер Сити» (1:4) 7 февраля в матче тура 23-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев голом отметился Мохамед Салах, реализовавший пенальти. У гостей дубль сделал Илкай Гюндоган, еще по мячу забили Рахим Стерлинг и Фил Фоуден. Также Гюндоган не реализовал пенальти.

«Сити» набрал 50 очков и продолжает лидировать в премьер-лиге. У «Ливерпуля» 40 очков и четвертое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

23-й тур

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:4 (0:0)

Голы: Гюндоган, 49 (0:1). Салах, 63 — с пенальти (1:1). Гюндоган, 73 (1:2). Стерлинг, 76 (1:3). Фоуден, 83 (1:4).

Нереализованный пенальти: Гюндоган, 37 (мимо)

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Фабинью, Хендерсон, Робертсон (Цимикас, 85), Тиагу Алькантара (Шачири, 68), Вайналдум, Джонс (Милнер, 68), Салах, Роберту Фирмину, Мане.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Рубен Диаш, Зинченко, Бернарду Силва, Эрнандес, Гюндоган, Махрез (Габриэл Жезус, 72), Стерлинг, Фоуден.

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 3. Рубен Диаш, 62. Фабинью, 70.

Судья: Оливер.

7 февраля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».