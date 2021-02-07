Защитник «Челси» Антонио Рюдигер признался, что получил много негативных сообщений с расистскими оскорблениями после увольнения Фрэнка Лампарда с поста главного тренера лондонского клуба.

«Я нахожусь в клубе в течение четырех сезонов, и у меня было четыре разных тренера. Никогда не говорилось о том, что игроки были вовлечены в отставки тренеров. Моя совесть чиста, — приводит слова Рюдигера The Guardian. — Я знаю, кто я, и я знаю, что я не делал всю ту ерунду, про которую пишут. Я открыт для каждого нового тренера, как и для мистера Лампарда.

Я не могу контролировать эмоции людей, но люди должны оставаться людьми. Было много расизма в мою сторону. Это делает меня сильнее, потому что я знаю, кто я, могу смотреть в зеркало и улыбаться. Я знаю, что ничего не делал, поэтому для меня это забыто. Конечно, больно, но в данном случае я просто блокирую такие сообщения».

Лэмпард был уволен 25 января, в некоторых медиа писали, что немецкий игрок подтолкнул руководство «Челси» к смене тренера. Сам футболист опровергает эту информацию.