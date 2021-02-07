Алиссон допустил две ошибки в матче «Ливерпуля» с «Ман Сити». Все вспомнили про Кариуса

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон допустил две результативные ошибки в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:4). После ляпов голкипера были забиты два мяча в течение трех минут: отличились Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг на 73-й и 76-й минуте.

Ранее голкипер никогда не ошибался более одного раза в матче чемпионата Англии.

Вратарь «Ливерпуля» допустил две результативные ошибки в одной игре впервые с рокового финала Лиги чемпионов-2017/18. Тогда команда Юргена Клоппа уступила «Реалу» 1:3 из-за двух ляпов Лориса Кариуса. Немецкий олкипер после неудачи больше не играл за «Ливерпуль» в официальных матчах, провел два сезона в аренде в «Бешикташе», а в нынешнем сидит на скамейке запасных в «Унионе».

В Twitter болельщики также вспомнили ошибки Кариуса и стали в шутку сравнивать Алиссона со своим предшественником.

pic.twitter.com/IdxMXSjt04 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) February 7, 2021

Трансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»