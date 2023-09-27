«Ливерпуль» победил «Лестер» в Кубке Английской лиги

«Ливерпуль» дома обыграл «Лестер» в 1/16 финала Кубка Английской лиги — 3:1.

На гол Кейси Макатира в первом тайме мерсисайдцы ответили результативными ударами Коди Гакпо, Доминика Собослаи и Диогу Жоты — во втором тайме.

«Борнмут» дома был сильнее «Сток Сити» — 2:0.

У хозяев забивали Доминик Соланке и Джо Ротуэлл.

«Эвертон» на выезде победил «Астон Виллу» — 2:1.

У «ирисок» забивали Джеймс Гарнер и Доминик Калверт-Льюин. У бирмингемцев отметился Бубакар Камара.