«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» и вылетел из Кубка Английской лиги

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Ньюкаслу» в матче 1/16 финала Кубка Английской лиги со счетом 0:1 и покинул турнир. Автором единственного гола стал нападающий Александер Исак, который отличился на 53-й минуте.

Для команды Хосепа Гвардиолы это поражение стало первым в сезоне во всех турнирах.

«Ньюкасл» узнает своего следующего соперника по результатам жеребьевки.