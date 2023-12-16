«Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» на выезде в матче 17-го тура чемпионата Англии — 2:0.

На 45+2-й минуте нападающий гостей Ришарлисон открыл счет. На 58-й минуте ВАР отменил гол форварда хозяев Энтони Эланги.

Позднее, на 65-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.

На 69-й минуте хавбек «шпор» Ив Биссума получил желтую карточку, но после вмешательства ВАР главный арбитр Джаред Джиллетт отменил свое решение и удалил футболиста с поля.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. «Ноттингем Форест» идет на 16-й строчке с 14 очками.