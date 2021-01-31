«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Престона»

«Ливерпуль» намерен укрепить линию обороны, подписав защитника «Престона» Бена Дэвиса, сообщает Sky Sports.

25-летний англичанин был близок к переходу в «Селтик» и даже согласовал условия личного контракта. Однако в борьбу за игрока включился «Ливерпуль» и может перехватить защитника у шотландцев.

Контракт Дэвиса с «Престоном» истекает летом, поэтому он имеет право вести переговоры с другими командами даже без согласия своего нынешнего клуба.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей в чемпионшипе.