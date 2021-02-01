«Тоттенхэм» уступил «Брайтону», проиграв во втором матче подряд

«Тоттенхэм» в матче 21-го тура чемпионата Англии уступил «Брайтону» со счетом 0:1.

Единственный гол на счету Леандро Троссара. Для лондонцев это второе поражение подряд — ранее они уступили «Ливерпулю» (1:3).

После этого матча «Тоттенхэм» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Брайтон» с 21 очком — на 17-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0 (1:0)

Гол: Троссар, 17.

«Брайтон & Хоув»: Р.Санчес, Данк, Фелтман (Берн, 72), Уэбстер, Уайт, Гросс, Марч, Биссума, Макаллистер, Мопей (Лаллана, 80), Троссар (Конноли, 79).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Дэйвис, Д.Санчес (Винисиус, 46), Родон, Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Ламела, 74), Бэйл (Лукас Моура, 62), Сон Хын Мин, Бергвайн.

Предупреждения: Алдервейрелд, 66. Мопей, 71. Берн, 86.

Судья: Бэнкес (Англия).

31 января. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».