Английский арбитр Майк Дин завершит карьеру после этого сезона

Арбитр АПЛ Майк Дин завершит карьеру по окончании текущего сезона, сообщает BBC. 53-летний англичанин начал судить матчи в 1985 году. С 2000 года он работает в АПЛ.

В его активе больше 500 матчей в английской премьер-лиге.

Отметим, что Дин мог завершить карьеру в конце прошлого сезона, однако решил повременить из-за пандемии. Майк не хотел уходить из футбола при пустых трибунах.