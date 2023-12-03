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Сегодня, 16:00

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» в чемпионате Англии 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Фулхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 13 туров АПЛ красные занимают 3-е место в турнирной таблице, в их активе — 28 очков. Белые с 15 баллами располагаются на 14-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Фулхэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
6
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
11
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
12
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 0 : 1
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 0
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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