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Сегодня, 15:30

«Челси» — «Брайтон»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Челси» сыграет с «Брайтоном» в чемпионате Англии 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Маурисио Почеттино, главный тренер ФК «Челси».
Фото Reuters

«Челси» сыграет с «Брайтоном» в 14-м туре чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 3 декабря. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Челси» — «Брайтон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 13 туров АПЛ синие набрали 16 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Чайки с 22 баллами располагаются на 8-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Брайтон

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
6
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
11
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
12
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 0 : 1
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 0
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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