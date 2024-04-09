Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:24

«Ливерпуль» достиг устной договоренности по контракту с Аморимом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рубен Аморим.
Фото Reuters

«Ливерпуль» договорился с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом на тему возможного назначения в клуб.

По информации источника, мерсисайдцы устно договорились по контракту с 39-летним португальским специалистом.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством лиссабонцы становились чемпионом Португалии и дважды выигрывали Кубок португальской лиги.

В январе этого года действующий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет команду по окончании сезона.

После 31 матча «Ливерпуль» с 71 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая по дополнительным показателям «Арсеналу».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
1
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
9 и 10 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
На смену Абаскалю везут тренера, который только три года работал главным. Что происходит в «Спартаке» и почему глава МИД лоббирует Черчесова
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководство «Арсенала» хочет подписать новый контракт с Артетой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Тоттенхэм 31 18 6 7 65-45 60
5
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
6
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 32 7 8 17 40-56 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 31 3 7 21 30-82 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 - : -
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 - : -
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 - : -
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 - : -
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости