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Сегодня, 18:50

Форвард «Арсенала» Жезус — о конкуренции с Хаверцом: «Кай — невероятный футболист»

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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал конкуренцию с одноклубником Каем Хаверцом.

«Если вы увидите, как он работает, то поймете, что Кай — невероятный футболист. Это — цена, которую вы платите, если хотите играть в таком большом клубе. Чтобы играть, нужно бороться», — приводит слова Жезуса журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 24-летний Хаверц сыграл 42 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого футболиста в 60 миллионов евро.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 71 очко в 31 матче. «Ливерпуль», идущий вторым, также имеет 71 очко. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити», имея 70 очков.

Габриэл Жезус
Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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«Ливерпуль» достиг устной договоренности по контракту с Аморимом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Тоттенхэм 31 18 6 7 65-45 60
5
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
6
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 32 7 8 17 40-56 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 31 3 7 21 30-82 16
Результаты / календарь
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13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 - : -
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 - : -
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 - : -
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 - : -
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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