Защитник «Арсенала» Бельерин готов пойти на снижение зарплаты ради смены клуба

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин сообщил главному тренеру команды Микелю Артете о желании покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист готов пойти на понижение зарплаты ради смены клуба. Сообщалось, что Бельерин может продолжить карьеру в «Интере» в аренде.