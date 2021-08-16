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Защитник «Арсенала» Бельерин готов пойти на снижение зарплаты ради смены клуба

10:59
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин сообщил главному тренеру команды Микелю Артете о желании покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист готов пойти на понижение зарплаты ради смены клуба. Сообщалось, что Бельерин может продолжить карьеру в «Интере» в аренде.

В минувшем сезоне защитник провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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