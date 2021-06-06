Линекер заступился за вставших на колено футболистов сборной Англии, которых освистали болельщики

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о болельщиках, которые освистали игроков национальной команды перед товарищеской игрой с Австрией (1:0) за то, что футболисты встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Если вы освистываете игроков сборной Англии за то, что они встают на колено, то вы — часть причины, по которой они встают на колено», — написал у себя в Twitter Линекер.

If you boo @England players for taking the knee, you're part of the reason why players are taking the knee. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 6, 2021

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что футболисты его команды приняли решение преклонять колено перед матчами Евро-2020.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.