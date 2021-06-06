Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Линекер заступился за вставших на колено футболистов сборной Англии, которых освистали болельщики

6 июня 2021, 13:32
Теги:

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о болельщиках, которые освистали игроков национальной команды перед товарищеской игрой с Австрией (1:0) за то, что футболисты встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Если вы освистываете игроков сборной Англии за то, что они встают на колено, то вы — часть причины, по которой они встают на колено», — написал у себя в Twitter Линекер.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что футболисты его команды приняли решение преклонять колено перед матчами Евро-2020.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Костя Цзю оценил шансы Джигана на победу в бою с Емельяненко
Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Мейвезер не смог нокаутировать Логана Пола. Блогер атаковал в начале боя, выжил в середине, а в конце кривлялся

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
35
Офсайд