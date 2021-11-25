Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Рангник принял улучшенное предложение «Манчестер Юнайтед»

18:43
Теги:

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник согласился стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, в начале недели немец прилетал в Манчестер, но ответил отказом на первичное предложение клуба. После этого «МЮ» подготовил улучшенное предложение, на которое он согласился.

До этого сообщалось, что стороны договорились о контракте, но одобрить сделку должен «Локомотив». 63-летний немец должен стать и. о. главного тренера до конца сезона. После отставки Уле Гуннара Сульшера временно эту роль взял на себя Майкл Кэррик.

Рангник в 2019 году был близок к тому, чтобы сменить Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера. Тогда норвежец сохранил свой пост. Контракт немца с «Локо» рассчитан на три года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
На Украине заявили о нежелании властей решать проблемы Донбасса
9
6