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Линделеф не слушает критику Моуринью

01:46
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф рассказал о своем отношении к критике со стороны бывшего главного тренера клуба Жозе Моуринью.

— Меня могут критиковать все, кто хочет, — цитирует Sky Sports шведского защитника. — Не особо обращаю на это внимание. Всегда будут, кто что-то говорит, это не проблема. Случается, что если ты играешь хорошо, то тебя все равно будут критиковать. Это часть жизни, стоит привыкнуть. Я не слышал о критике Жозе и не слушаю его. Живу своей жизнью, концентрируюсь на футболе.

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