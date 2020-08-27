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Лиэм Галлахер пообещал провести концерт в Аргентине, если Месси перейдет в «Манчестер Сити»

18:12

Знаменитый музыкант, основатель группы Oasis Лиэм Галлахер пообещал провести концерт в Аргентине, если нападающий «Барселоны» Лионель Месси перейдет в «Манчестер Сити». Аргентинский нападающий ранее уведомил руководство клуба о намерении расторгнуть контракт. «Сити» считается его приоритетным вариантом.

«Мессия на пути в «Манчестер Сити», давай, черт тебя дери! Борьба за Месси — это как лунная гонка. Месси, Месси, Месси, Месси, Месси...», — написал Галлахер в Twitter.

Подписчик предложил ему провести концерт в Аргентине в случае перехода Месси, на что Галлахер ответил: «Договорились»

Сам Галлахер является одним из самых известных болельщиков «Манчестер Сити».

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