«Лидс» вернулся в премьер-лигу после 16-летнего перерыва

«Лидс» обеспечил себе место в английской премьер-лиге на следующий сезон. Об этом стало известно после поражения «Вест Бромвича» от «Хаддерсфилда» (1:2). Команда вернулась в элитный дивизион после 16-летнего перерыва.

«Вест Бром» уступил в матче, предпоследнего, 45-го тура чемпионшипа и остался на втором месте (82 очка). Он уже не сможет догнать «Лидс», у которого 87 очков в 44 играх.

Теоретически это еще может сделать «Брентфорд» (81 очко в 44 матчах), но в любом случае прямую путевку в премьер-лигу получат две сильнейшие команды чемпионшипа. Еще четыре клуба разыграют третью путевку в плей-офф.

«Лидс Юнайтед» — трехкратный чемпион Англии, обладатель Кубка страны и Кубка лиги, двукратный победитель Суперкубка Англии. Также команда дважды выигрывала Кубок Ярмарок, доходила до финала этого турнира, а также была финалистом Кубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов. В Лиге чемпионов «Лидс» доходил до полуфинала.