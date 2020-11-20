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«Лидс» продлил контракт с голландским защитником

18:30
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Защитник Паскаль Стрейк подписал новый контракт с «Лидсом». Соглашение с 21-летним голландцем теперь рассчитано до 2024 года, сообщает сайт команды.

Срейк заключил контракт с «Лидсом» летом этого года. Изначально соглашение было рассчитано до 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 5 матчей во всех турнирах.

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