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Сегодня, 11:27

«Пасуш де Феррейра» арендует форварда «Манчестер Сити» Кайки

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Кайки перейдет в «Пасуш де Феррейра», сообщает журналист Фабрицио Романо.

19-летний бразилец проведет сезон-2022/23 в португальской команде на правах аренды. У футболиста были предложения от клубов из Бельгии и Франции, но он решил отказаться от этих вариантов.

Сегодня, 9 августа игрок пройдет медосмотр для завершения перехода в «Пасуш де Феррейра».

«Манчестер Сити» купил Кайки у «Флуминенсе» в конце августа 2021 года. Форвард принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. Также на его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 14 играх за молодежную команду «горожан».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кайки в 14 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Пасуш де Феррейра
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 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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