«Лидс» объявил о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера

«Лидс» официально объявил о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера команды.

Соглашение со специалистом подписано до 2027 годда.

В «Лидсе» Фарке сменил Сэма Аллардайса, с которым клуб расстался по окончании сезона-2022/23 из-за того, что команда выбыла из АПЛ.

Ранее Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета прошлого года, а 2 июня покинул команду. Под его руководством клуб занял 10-е место в бундеслиге.

До подписания контракта с немецким клубом Фарке тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.