«Лидс» обозначил очень амбициозную цель для АПЛ

Генеральный директор «Лидса» Ангус Киннер обозначил цель клуба на следующий сезон. Команда вышла в АПЛ, выиграв Чемпионшип.

«Пока мы празднуем, — цитирует Киннера Sky Sports. — Мы вернулись туда, где и должны быть. «Лидс» не является командой Чемпионшипа, он должен быть в АПЛ. Реальные задачи начинаются сейчас.

Речь идет о том, чтобы опираться на этот фундамент. Нашей целью всегда было место в топ-6. «Лидс» должен быть командой АПЛ. Он должен стать командой Лиги чемпионов — таково наше видение".

«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет.