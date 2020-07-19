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«Лидс» обозначил очень амбициозную цель для АПЛ

07:56
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Генеральный директор «Лидса» Ангус Киннер обозначил цель клуба на следующий сезон. Команда вышла в АПЛ, выиграв Чемпионшип.

«Пока мы празднуем, — цитирует Киннера Sky Sports. — Мы вернулись туда, где и должны быть. «Лидс» не является командой Чемпионшипа, он должен быть в АПЛ. Реальные задачи начинаются сейчас.

Речь идет о том, чтобы опираться на этот фундамент. Нашей целью всегда было место в топ-6. «Лидс» должен быть командой АПЛ. Он должен стать командой Лиги чемпионов — таково наше видение".

«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет.

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