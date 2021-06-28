«Лидс» купит защитника «Барселоны» за 15 миллионов евро

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо продолжит карьеру в чемпионате Англии. 24-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Лидсом», сообщает AS.

Испанский клуб получит около 15 миллионов евро в качестве компенсации.

Фирпо стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя в клуб из «Бетиса». Нынешний контракт защитника рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2020/21 Фирпо сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.