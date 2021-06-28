«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Перед домом Бенитеса появился баннер с угрозой
17:28
Возле дома тренера Рафаэля Бенитеса повесили баннер с угрозой, сообщает The Guardian.
«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», — написано на баннере.
По информации СМИ, виновниками могут быть фанаты «Эвертона». 26 июня появилась информация, что Бенитес близок к назначению на пост главного тренера этого клуба.
Последним местом работы Бенитеса был китайский клуб «Далянь Ифан». С 2004 по 2010 год испанец работал в АПЛ. Тренировал «Ливерпуль» и один сезон провел в «Челси».
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/jun/28/banner-near-benitez-home-as-everton-deal-looms-manager-we-know-where-you-live
Читайте также
«Роналду нельзя сравнивать с Месси. Он думает о рекордах, а Португалия топчется на месте». Жесткое мнение агента Барбозы
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю