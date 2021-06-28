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«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Перед домом Бенитеса появился баннер с угрозой

17:28
Рафаэль Бенитес. Фото AFP
Рафаэль Бенитес. Фото AFP
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Возле дома тренера Рафаэля Бенитеса повесили баннер с угрозой, сообщает The Guardian.

«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», — написано на баннере.

По информации СМИ, виновниками могут быть фанаты «Эвертона». 26 июня появилась информация, что Бенитес близок к назначению на пост главного тренера этого клуба.

Последним местом работы Бенитеса был китайский клуб «Далянь Ифан». С 2004 по 2010 год испанец работал в АПЛ. Тренировал «Ливерпуль» и один сезон провел в «Челси».

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/jun/28/banner-near-benitez-home-as-everton-deal-looms-manager-we-know-where-you-live

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