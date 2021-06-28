«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Перед домом Бенитеса появился баннер с угрозой

Возле дома тренера Рафаэля Бенитеса повесили баннер с угрозой, сообщает The Guardian.

«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», — написано на баннере.

По информации СМИ, виновниками могут быть фанаты «Эвертона». 26 июня появилась информация, что Бенитес близок к назначению на пост главного тренера этого клуба.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It's sinister, it's reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX — Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021

Последним местом работы Бенитеса был китайский клуб «Далянь Ифан». С 2004 по 2010 год испанец работал в АПЛ. Тренировал «Ливерпуль» и один сезон провел в «Челси».