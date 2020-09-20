«Лестер» за два стартовых тура забил 7 голов. Такого не было 87 лет

«Лестер» победил «Бернли» в матче 2-го тура чемпионата Англии — 4:2. В стартовом туре «лисы» разгромили «Вест Бромвич» — 3:0. Таким образом, в первых двух играх чемпионата «Лестер» забил семь голов.

Клуб всего в третий раз в истории смог показать такую результативность на старте сезона, причем предыдущий раз это произошло 87 лет назад. В сезоне-1926/27 «Лестер» забил 8 голов, в сезоне-1933/34 — 7. Оба сезона не принесли ему серьезного успеха: седьмое и семнадцатое место соответственно.