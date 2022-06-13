«Лестер» включился в борьбу за полузащитника «Брюгге» Де Кетеларе

«Лестер» включился в борьбу за полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает The Athletic.

Ранее основным претендентом на 21-летнего хавбека назывался «Милан». Но «Брюгге» хочет получить за игрока 40 миллионов евро, что может не устроить итальянцев.

Тем не менее, чемпион Италии планирует в ближайшее время представить официальное предложение бельгийскому клубу по хавбеку.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 49 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с бельгийской командой рассчитан до 2024 года.