«Манчестер Сити» хочет купить полузащитника «Лидса» Филлипса до отъезда в тур по Америке

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Лидса» Кэлвину Филлипсу, сообщает The Times.

Чемпионы АПЛ хотят подписать 26-летнего опорного хавбека сборной Англии до отъезда команды в предсезонный тур по Америке в середине июля.

При этом «Лидс» все еще надеется убедить Филиппса продлить контракт. Клуб хочет, чтобы полузащитник провел в команде еще один сезон.

В прошедшем сезоне Филиппс забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.