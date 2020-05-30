«Лестер» предложил 20 миллионов евро за защитника «Селтика»
08:35
«Лестер» оформил предложение по защитнику «Селтика» Кристофферу Айеру, сообщает Leicestershire Live.
По информации источника, «лисы» предложили за 22-летнего норвежца 20 миллионов евро. Сообщается, что игроком также интересуются «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Милан».
В сезоне-2019/20 Айер провел за «Селтик» 49 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,7 миллиона евро.
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