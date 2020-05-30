«Лестер» предложил 20 миллионов евро за защитника «Селтика»

«Лестер» оформил предложение по защитнику «Селтика» Кристофферу Айеру, сообщает Leicestershire Live.

По информации источника, «лисы» предложили за 22-летнего норвежца 20 миллионов евро. Сообщается, что игроком также интересуются «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Милан».

В сезоне-2019/20 Айер провел за «Селтик» 49 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,7 миллиона евро.