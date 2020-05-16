«Лестер» не намерен продавать Ндиди, несмотря на интерес «МЮ» и «ПСЖ»

«Лестер» не собирается продавать полузащитника Уилфреда Ндиди, сообщает BBC.

По информации источника, «лисы» намерены отклонять предложения «МЮ» и «ПСЖ», которые заинтересованы в 23-летнем нигерийце. Сообщается, что самому футболисту также нравится в «Лестере» и он не намерен покидать команду.

В сезоне-2019/20 Ндиди провел за «Лестер» 29 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить 50 миллионов евро за нигерийца.