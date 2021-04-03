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«Манчестер Сити» на выезде победил «Лестер»

21:21
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«Манчестер Сити» на выезде победил «Лестер» в матче 31-го тура чемпионата Англии. «Горожане» переиграли соперника со счетом 2:0.

«Сити» продолжает уверенно лидировать в чемпионате, набрав 74 очка. Ближайший преследователь — «Манчестер Юнайтед» — имеет 57 очков в 29 играх.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

30-й тур

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)

Голы: Бенж.Менди, 58 (0:1). Габриэл Жезус, 74 (0:2).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Кастань, Фофана, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 71), Тилеманс, Амарти, Ндиди (Н.Менди, 83), Варди, Перес, Ихеаначо (Мэддисон, 72).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Ляпорт, Бенж.Менди, Рубен Диаш, Де Брейне (Фоуден, 88), Эрнандес, Агуэро (Стерлинг, 63), Махрез (Торрес, 79), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Ндиди, 32. Эдерсон, 73. Фернандинью, 82. Амарти, 87. Эрнандес, 90.

Судья: Тирни (Англия).

3 апреля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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