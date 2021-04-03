«Манчестер Сити» на выезде победил «Лестер»
«Манчестер Сити» на выезде победил «Лестер» в матче 31-го тура чемпионата Англии. «Горожане» переиграли соперника со счетом 2:0.
«Сити» продолжает уверенно лидировать в чемпионате, набрав 74 очка. Ближайший преследователь — «Манчестер Юнайтед» — имеет 57 очков в 29 играх.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
30-й тур
«Лестер» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)
Голы: Бенж.Менди, 58 (0:1). Габриэл Жезус, 74 (0:2).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Кастань, Фофана, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 71), Тилеманс, Амарти, Ндиди (Н.Менди, 83), Варди, Перес, Ихеаначо (Мэддисон, 72).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Ляпорт, Бенж.Менди, Рубен Диаш, Де Брейне (Фоуден, 88), Эрнандес, Агуэро (Стерлинг, 63), Махрез (Торрес, 79), Габриэл Жезус.
Предупреждения: Ндиди, 32. Эдерсон, 73. Фернандинью, 82. Амарти, 87. Эрнандес, 90.
Судья: Тирни (Англия).
3 апреля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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